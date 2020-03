Le Monde est un Village : Carte Blanche Adrien Lambinet sur Auvio

Nouvelle Carte Blanche de notre Collection en compagnie d'un souffleur : le tromboniste Adrien Lambinet, qui a jadis donné de belles couleurs au groupe Klezmic Zirkus. Actuellement membre d'autres formations musicales, il veille à réaliser ses souhaits le plus exactement, le plus harmonieusement possible et ceci en abordant, en totale décontraction, un nombre impressionnant de genres musicaux Présentation: Didier Mélon Présentation : Didier MELON