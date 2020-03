Le Monde est un Village : Session acoustique Colline Hill / Focus Sombras de Okan sur Auvio

Suite à la publication de son dernier mini-album Shelter, Le Monde est un Village vous propose de retrouver la guitariste-chanteuse Colline Hill en interview et en session acoustique pour quelques titres à découvrir en direct ! Okan est principalement un duo composé de Elizabeth Rodriguez et de Magdelys Savigne. Au départ de Cuba, puis du Canada, elles ont imaginé ce disque chanté en espagnol, en français et en anglais, rejointes par 11 complices. Chaque titre de Sombras est différent, dans l’esprit et dans le propos et se veut une fenêtre émotionnelle des parcours de vie des deux interprètes Présentation : Didier MELON