Le Monde est un Village : Nouveautés - Bost de Xabi Aburruzaga - Brasses for the Masses de Džambo Aguševi Orchestra sur Auvio

Xabi, accordéoniste diatonique basque espagnol, nous soumet son 5e disque baptisé Bost, imprégné de maturité, de curiosité, de tradition, d’exploration et de motivation pour le bonheur. Les sonorités de son instrument, le trikitixa, éclatent et pétillent sur chacun des titres inspirés par des notions de fraternité, d’amitié, d’amour et de voyage vers l’Autre. L’album du très sollicité trompettiste macédonien Džambo sort le 20 mars mais nous vous en proposons déjà des extraits ! Fort d’un écolage musical auprès de son père et de différents orchestres, le musicien s’est tourné vers la trompette et est en passe de devenir un de ses plus dynamiques représentants dans les Balkans. Des touches cinéma, funk ou turques complètent la proposition de ce disque irrésistiblement dansant Présentation : Didier MELON