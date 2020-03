Des femmes à l'honneur et en première ligne dans Le Monde est un Village. Elles vont colorer nos routes et nos existences avec leur monde, leur centre d'intérêt ou leur particularité. L'Américaine Laurie Anderson, la Bulgare Emmi Kujanpaa, les Daughters of Jerusalem ou la Béninoise Angélique Kidjo seront, par exemple, quelques-unes de nos ambassadrices. Présentation : Didier MELON