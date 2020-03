Le Monde est un Village : Gnawa Festival: Hélène Sechehaye et Hanane Abdallah / Maria Mazzotta sur Auvio

Le saviez-vous, de nombreux musiciens Gnawa résident dans notre capitale. En compagnie de la musicologue Hélène Sechehaye et de la chanteuse Hanane Abdallah, nous découvrons un album réalisé autour de l'héritage des musiciens Gnawa de Bruxelles : JOLA, Hidden Gnawa Music in Brussels qui sera présenté à l'occasion d'un festival se tenant dans différentes salles bruxelloises. Amore Amaro de Maria Mazzotta - La chanteuse italienne est de retour avec un disque qui sera publié dans quelques jours. C'est la Vie qui coule dans ses chansons depuis ses débuts et c'est toujours la Vie qu'elle exprime dans son nouveau répertoire. Présentation : Didier Mélon