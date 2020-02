Le Monde est un Village : Bruselas Flamenco Festival sur Auvio

Du 2 au 8 mars à Bozar, le Bruselas Flamenco Festival met à l'honneur l'une des manifestations artistiques majeures de la culture espagnole. Le flamenco qui fascine encore et toujours à travers le monde sera à l'honneur, et la guitare sera le fil rouge de cette édition. Nous en parlons avec des guitaristes invités. `Gefilte Fidl' de Freilach mit Kneidlach - Ce groupé basé en Finlande aux envies très klezmer livre une proposition impliquée comprenant des chansons en yiddisch, en russe et en hongrois. Le nom du disque est une malicieuse référence culinaire au plat traditionnel ashkénaze, le Gefilte Fish. Image, symbole, respect... Présentation : Didier MELON