Le Monde est un Village : L I V E Marina Cedro Trio à Mazy sur Auvio

Autour des compositions de la pianiste et chanteuse argentine Marina Cedro, ce nouveau trio propose un tango contemporain, illuminé par le souffle puissant de l’accordéon de Christophe Delporte et par la contrebasse subtile d’Adrien Tyberghein. Une immersion à travers des musiques ensorcelantes et la voix envoûtante de Marina Cedro… Un projet à découvrir en direct et en public sur la scène de Mazy Culture ! Présentation : Didier MELON