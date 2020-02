Le Monde est un Village : Leanne Barbo et Kaspars Bārbals - Auli sur Auvio

Nos invités nous arrivent de Lettonie. Les six musiciens d’Auli s’inspirent de la nature, du folklore musical letton et des mythes nordiques pour composer un riche univers musical entre tradition et modernité. Des cornemuses et des percussions pour un folk tribal que l’on découvre avec Leanne Barbo et Kaspars Bārbals ce mardi, et en concert avec les Jeunesses Musicales le 14 février à Liège – Brasserie Sauvenière ‘Between Worlds’ de Avi Avital Le mandoliniste israélien Avi Avital sera en concert le 17/3 à Bozar. Retour sur un de ses disques, enregistré avec Richard Galliano à l’accordéon, Giora Feidman à la clarinette, Catrin Finch à la harpe et Itamar Doari aux percussions. Le disque en question contient des classiques et des traditionnels Présentation : Didier MELON