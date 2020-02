Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

Nouveautés Lina and Raül Refree - Lina est une jeune fadiste imprégnée du répertoire classique d’Amalia Rodrigues. Elle a travaillé avec Raül Refree, jeune producteur et multi-instrumentiste… Résultat : un fado nouveau et furieusement contemporain ‘Karma’ de Black Strings - Black String est un quartet de Corée du Sud malaxant, avec beaucoup d’à-propos, instruments traditionnels, guitare électrique ou reprises de Radiohead ‘Tailwind Home’ de Equus – Les musiciens d’Equus nous viennent d’Australie et pratiquent le chant de gorge, le violon mongol à tête de cheval ou le saz turc… Une proposition originale des Antipodes Présentation : Didier MELON