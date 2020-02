Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

Amazones Power par Les Amazones d'Afrique - Les Amazones sont un collectif féminin incarnant une dimension très moderne de l'expression africaine. De nombreux interprètes en provenance d'Europe et d'Amérique du Sud ont également été sollicités pour cette nouvelle publication du label Realworld. The Eternal Perhaps de Steven De Bruyn - Pendant de belles années et lors de nombreux projets musicaux, Steven De Bruyn a mis son harmonica au service des notes partagées. Changement de cap : voici un album solo et personnel enregistré en cinq jours et composé comme une bande originale de films de sa vie réelle ou imaginaire.