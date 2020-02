Le Monde est un Village : Invité : Daniel Sotiaux - Igloo 40 ans / Norman Mackay sur Auvio

Le label belge Igloo célèbre ses 40 ans et publie pour l’occasion ‘Igloo Records en 40 mouvements’. Daniel Sotiaux, fondateur du label, nous rejoint pour évoquer cet ouvrage retraçant 40 ans de production discographique, illustré par des interviews, des documents d’archives et des photographies inédites. The Inventor de Norman Mackay - Amoureux de l’accordéon, vous serez comblés. Amateurs de mélodies, vous allez être charmés. Norman Mackay a réuni des musiciens sur ses terres, en Ecosse, et laisse libre cours à ses envies de partages narratifs, nostalgiques ou dansants… Il aime les belles valses Présentation : Didier MELON