Le Monde est un Village : Invité : Renato Baccarat ; Oficina Itinerante de Jean-Luc Thomas sur Auvio

Invité : Renato Baccarat Le nouveau disque de Renato Baccarat s’appelle Deselegância Discreta. Le musicien brésilien et bruxellois y partage sa perception d’un Brésil contemporain et rend hommage à sa ville d’origine, São Paulo. Ce troisième opus, plus intime et personnel, sera présenté le 8 février au Marni. Renato sera en studio pour nous en parler Oficina Itinerante de Jean-Luc Thomas - Il nous l’a déjà expliqué lors d’interviews, le souffleur breton aime partager les sonorités de ses flûtes avec des musiciens africains et brésiliens. Ce dernier disque réalisé avec 11 complices et une présence brésilienne très prégnante est une enrichissante expérience et une jouissive réussite Présentation : Didier MELON