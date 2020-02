Le Monde est un Village : Invités : Ayo / Acid Arab sur Auvio

Ayo - La chanteuse est de retour avec un nouvel album, `Royal', qu'elle présentera dans les prochains mois sur les scènes belges. Elle est passée par notre studio pour lever un coin du voile sur ces 12 nouveaux titres, et ses aspirations... Une rencontre en toute simplicité. Acid Arab - Le groupe parisien sera en concert à l'AB le 4 février. Le dernier opus `Jdid', sorti en octobre dernier propose un efficace mélange de musique électronique puissante et de sonorités arabes et moyen-orientales. Les DJs Guido Minisky et Hervé Carvalho nous en parlent. Présentation : Didier MELON