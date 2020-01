Le Monde est un Village : Carte Blanche : Marc Lelangue sur Auvio

C’est l’histoire d’un Belge, métissé de deux cultures fortes de notre royaume. C’est l’histoire d’un homme qui a été happé par la musique blues. C’est aussi l’histoire d’un homme qui est devenu l’ambassadeur de cette musique et de ce chant aux multiples inflexions. Cet homme, Marc Lelangue, nous rejoint en studio et nous parle de ses disques préférés et de ses ouvrages de référence… Présentation : Didier MELON