Le Monde est un Village : Moussem Alger : Nabila Belkacem / David Munnelly et Shane McGowan sur Auvio

En ce mois de février, l’association Moussem nous propose de prendre le pouls de la ville d’Alger avec plusieurs concerts dans différentes salles à Bruxelles, distillant notamment le chaâbi, les racines kabyles, le folk ou le raï. Nabila Belkacem connait bien les musiciens sollicités et elle nous en parle avec passion Invités : David Munnelly et Shane McGowan On connaît l’accordéoniste David Munnelly dans le projet Samouraï, mais il a collaboré également avec The Chieftains, Gerry O’Connor et Arty McGlynn. En duo avec le guitariste Shane McGowan, il a réalisé un album, Nuts & Bolts, dont nous découvrons quelques titres en compagnie des musiciens. Folk irlandais traditionnel teinté de bluegrass, swing, ou ragtime, à découvrir en concert chez Muziekpublique le 31 janvier Présentation : Didier MELON