Nouveautés CD : Oulad Lghaba de Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou – Originaire de Casablanca, Asmâa Hamzaoui, 22 ans, fille du maâlem (grand maître) Rachid Hamzaoui, brise les tabous en jouant du gembri, instrument sacré de la musique et de la culture gnawa, traditionnellement réservé aux hommes et dont elle est une des seules femmes à jouer en public. Avec son groupe exclusivement féminin Bnat Timbouktou (Les filles de Timbouktou), elle vient de publier un premier album, Oulad Lghaba CD : Bantou Mentale – Ce sont deux capitales qui se croisent et se complètent : Kinshasa et Paris. Quatre musiciens se sont retrouvés en studio pour imaginer cette rencontre contemporaine, ce nouveau chapitre aux dimensions et couleurs plurielles. Le tout imaginé par d’anciens membres de formations comme Staff Benda Bilili, Mbongwana Star, Les Amazones d’Afrique Présentation : Didier MELON