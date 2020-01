Le Monde est un Village : Session acoustique : Baï Kamara Jr sur Auvio

Session acoustique : Baï Kamara Jr Basé à Bruxelles, Bai Kamara Jr porte en lui une part de culture musicale sierra-léonaise et une autre belge, le tout saupoudré d’influences et de réalités internationales. Eclectique et généreux, le musicien nous revient avec un nouvel album blues, personnel et lumineux : ‘Salone’. Nous le découvrons avec lui de la plus agréable des façons : en musique ! Baï Kamara Jr et sa guitare nous rejoignent en studio Présentation : Didier MELON