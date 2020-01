Le Monde est un Village : Vishtèn / CD : Overseas de Nguyên Lê sur Auvio

Invités : Vishtèn Le trio canadien nous arrive d'Acadie. Multi-instrumentistes, les trois musiciens perpétuent la tradition insulaire acadienne, tout en la réinventant. Ils sont en tournée avec les Jeunesses Musicales cette semaine, en concert dans différents lieux culturels de la FWB... et les invités du Monde est un Village ce lundi. En leur compagnie, nous écouterons quelques titres de leur plus récent disque Horizons CD : Overseas de Nguyên Lê - Le guitariste aux racines vietnamiennes, entouré de 9 musiciens, est de retour avec le disque Overseas, publié chez ACT. Le disque fait référence aux `Viët Kiêu', les Vietnamiens né sur un autre sol que leur terre originelle. Vivant en France et développant maintes rencontres artistiques occidentales, Nguyên Lê se pose sans complexe la question : « Suis-je un Vietnamien ? » Présentation : Didier MELON