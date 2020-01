Le Monde est un Village : Nouveautés: Rejwach de Kroke et Aban de The Garifuna Collective sur Auvio

CD : Rejwach de Kroke – Le nouveau disque de Kroke contient 14 compositions imaginées par le célèbre trio polonais au départ du livre Rejwach de Mikolaj Grynberg, adapté au théâtre par Andrzej Krakowski. Un travail donc particulier qui a débouché sur une réalisation intéressante avec un complément de percussions et de tablas. CD : Aban de The Garifuna Collective – Premier album en six ans, après leur remarqué disque hommage à Andy Palacio, voici la formation du Bélize de retour avec Aban (‘Un’), célébrant l'unité au travers des riches traditions des rythmes et mélodies sacrés et profanes de la culture Garifuna, avec quelques effluves de pop tropicale. Présentation : Didier MELON