Le pianiste cubain Omar Sosa et son complice le maître de la kora et chanteur sénégalais Seckou Keita ont collaboré sur l’album Transparent Water. Nous les retrouvons en concert avec ce répertoire, rejoints aux percussions par Gustavo Ovalles. Un enregistrement réalisé en juillet dernier lors du festival autrichien Glatt and Verkhert Présentation : Didier MELON