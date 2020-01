Le Monde est un Village : Carte Blanche Renaud Dardenne sur Auvio

Renaud est guitariste et voue un profond respect à la musique manouche. Il sera d'ailleurs tout prochainement en concert avec le quartet de Fapy Lafertin dans le cadre des Djangofolllies 2020. Ce mercredi, Renaud nous ouvre aussi les portes de sa discothèque à l'occasion d'une Carte Blanche qui a le mérite et l'avantage de souvent nous étonner. Serions-nous ce que nous écoutons ? La question existentielle est une nouvelle fois lancée vers l'Artiste invité et vers les Auditeurs Présentation : Didier MELON