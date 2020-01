Le Monde est un Village rend hommage à des compositeurs et musiciens disparus en 2019. Une occasion appréciable de revenir brièvement sur leur parcours, de les écouter et mieux encore, de sentir leur importance dans la vie ou la carrière d'autres interprètes bien vivants. Avec la complicité d'Osman Martins, d'Aurélie Charneux, de Ronan Le Bars et d'Anne Niepold Présentation : Didier MELON