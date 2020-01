Le Monde est un Village : Invités : Thomas Morzewski et Stan Bourguignon / CD : The Silver Messengers de Carmen Souza sur Auvio

Invités : Thomas Morzewski et Stan Bourguignon Le Chouette festival de retour le 18 janvier au Centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles pour un concentré de concerts généreux et ensoleillés au cœur de l’hiver. Sur deux scènes se succéderont Triop’s, La Malanga, Kumbele et l’Orchestre International du Vetex. Thomas Morzewski du Vetex nous rejoint pour évoquer l’actualité de la fanfare franco-belge, en compagnie de l’organisateur du festival, Stan Bourguignon CD : The Silver Messengers de Carmen Souza La chanteuse d’origine capverdienne Carmen Souza a grandi à Lisbonne entre culture capverdienne et portugaise, jazz et musiques du monde. Son dernier album The Silver Messengers est consacré à la musique du compositeur et pianiste de jazz américain Horace Silver, également originaire du « Petit Pays » Présentation : Didier MELON