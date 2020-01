Le Monde est un Village : Concert Uxia sur Auvio

L'auteur, compositrice, interprète et productrice galicienne Uxia sera sur scène et dans vos oreilles ce soir avec la complicité du Monde est un Village à l'occasion d'une de ses dernières prestations à un festival autrichien. Uxia conjugue sensibilité et efficacité musicale qu'elle prend plaisir à nous servir sur un lit de mélodies bien ficelées. Un concert synonyme de régal. Ne nous privons pas...apprécions simplement ! Présentation : Didier MELON