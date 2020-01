Le Monde est un Village : Carte Blanche à Dominic Ntoumos sur Auvio

Dominic NTOUMOS a grandi à Charleroi et a récemment flashé sur Londres, au point d'y passer de belles et intenses heures afin d'y développer sa proposition musicale contemporaine. Ce soir entre deux Eurostar il s'arrête dans notre studio afin d'expliquer, de défendre et partager quelques disques essentiels de sa discothèque ambulante qui passe allègrement et librement le Channel avec ses trompettes ou bugles. Présentation : Didier MELON