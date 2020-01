Tuur Florizoone, Philippe Laloy et Vincent Noiret ont créé le groupe Tricycle il y a 20 ans ! Composé d’un Flamand, d’un Wallon et d’un Bruxellois, le trio a reçu les honneurs du Festival d'Art de Huy pour un concert retour sur 20 ans de voyages et d’explorations musicales inouïes et inclassables Présentation : Didier MELON