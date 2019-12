Hâl - Le Voyage amoureux réunit Keyvan, Maryam et Bijan Chemirani, et le flûtiste virtuose Sylvain Barou. Autour de la voix charismatique de sa sœur Mariam, Keyvan Chemirani explore la modalité orientale au travers du santour indien, du zarb persan, des flûtes, du saz et des percussions. Une prestation envoûtante dans l'écrin de Saint-Mengold Présentation : Didier MELON