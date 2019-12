Le Monde est un Village : Concert : Alfabeto Runico sur Auvio

Jolie découverte au Festival d'Art de Huy, Alfabeto Runico est un trio atypique : deux contrebasses, violon alto et voix. Amoureux des traditions musicales de leur terre des Pouilles dans le sud de l’Italie, les trois jeunes musiciens peuvent s’en éloigner quand il faut. La chanteuse et violoniste Marta dell’Anno et les bassistes Nicola Scagliozzi et Andrea Resce ont livré une prestation complice et pleine d'humour, sensible et émouvante Présentation : Didier MELON