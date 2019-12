Le Monde est un Village : Concert : Les 20 ans du Monde est un Village (1/2) sur Auvio

Le Festival d’Art de Huy 2019 a commencé par un joli cadeau pour Le Monde est un Village: une soirée mettant à l’honneur l’émission et réunissant de nombreux artistes. Surprises, émotion et talent au programme, avec pour cette première partie Jacques Stotzem & Dirk Naessens, Szabadság & Stephan Pougin et Karim Baggili & Bao Sissoko… et invités ! Présentation : Didier MELON