Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

CD : Houdoud de Bab el West - Formé il y a huit ans par des musiciens originaires de Bretagne et du Maroc, le groupe Bab el West est de retour avec Houdoud, qui signifie frontière. Festif, cet album réalisé sur la route, porte l'empreinte de la scène et de rencontres fertiles : avec les talentueux Irlandais de Shiels, anciens membres du groupe Sons of the Desert CD : La Mélancolie Royale de Kudsi Erguner - Kudsi Erguner a appris les traditions ottomanes avec son père. Considéré aujourd'hui comme l'un des maîtres de la musique traditionnelle soufie Mevlevi, le musicien turc a toujours travaillé à maintenir la tradition de la musique académique ottomane et soufie. Moment suspendu pour ce disque solo à la flûte de roseau -le ney- .