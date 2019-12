Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

CD : Bulat Blues de Daniel Kahn – Sur son nouvel album, le chanteur américain Daniel Kahn se penche sur le répertoire du "Georges Brassens de l'Union soviétique": Bulat Okudzhava. Accompagné du musicien moscovite Vanya Zhuk à la guitare russe à 7 cordes, il adapte en anglais des chansons issues des expériences de soldat, de pacifiste, de poète et de romancier de ce barde de la guitare russe du siècle dernier. Un disque épatant ! CD : Imaginary Soundtrack de Paolo Russo – Pianiste et bandonéiste né en Italie, Paolo Russo a beaucoup voyagé, ce qui a contribué à donner à sa musique un côté universel assumé. Avec Imaginary Soundtrack, il laisse l’auditeur imaginer le film qui pourrait aller avec sa musique. Au bandonéon et entouré d’un contrebassiste, d’un flûtiste et d’un vibraphoniste, il livre un album subtil, onirique et tendre, parfois joyeux, parfois mélancolique, et profondément humain.