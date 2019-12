Le Monde est un Village : Nouveautés CD : Dance to the Full Moon de Invisible System et Weihnukka d’Andrea Pancur sur Auvio

Nouveautés CD : Dance to the Full Moon de Invisible System – Dan Harper, musicien et producteur anglais d’Invisible System, est aussi ethnomusicologue. Avec ce nouvel album, il allie modernité et tradition musicale malienne. Quand griot, n’goni, kora rencontrent dub, techno ou R&B CD : Weihnukka d’Andrea Pancur – C’est le moment ou jamais…ou presque ! Weihnukka est un album de Noël proposé par la chanteuse allemande Andrea Pancur. Un projet très personnel qui réunit les spécificités des fêtes allemande Weihnachten et juive Hannukkah. Une petite contraction et nous voici entrés dans un moment de partage d’humanité Présentation : Didier MELON