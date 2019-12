Le Monde est un Village : Invité : Olivier Weyrich / Focus Maurizio Geri sur Auvio

Les livres Beauté du Congo, Matadi-Boma et Mémoires en noir et blanc ont dernièrement été publiés par les Editions Weyrich. Cet apport vient étoffer l’offre déjà importante des Editions pour la République Démocratique du Congo. Nous en parlons ce soir avec Olivier Weyrich. CD : Perle d’Appennino de Maurizio Geri – Le musicien italien Maurizio Geri, déjà apprécié comme guitariste-chanteur du groupe Banditaliana avec Riccardo Tesi, propose ici un voyage plus personnel à travers les montagnes italiennes. Des poèmes et des chansons, des compositions de Maurizio, et des musiciens invités dont Luigi Biolcati, Riccardo Tesi, Vincenzo Zitello. Présentation : Didier MELON