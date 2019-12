Le Monde est un Village : Invité : Sofiane Pamart sur Auvio

Il s’est fait connaître pour ses collaborations avec des artistes rap, de Grand Corps Malade à Scylla, avec qui il a réalisé deux albums. Sofiane Pamart est un jeune pianiste virtuose qui casse les codes. Dans son premier album solo et instrumental intitulé Planet, il propose un tour du monde sur 88 touches noires et blanches, mettant en évidence sa perception de villes comme Medellin, Carthage, Le Caire, Nagasaki ou La Havane. CD : Ibra de Eneida Marta – Dans ce 4e album, la chanteuse Eneida Marta de Guinée-Bissau rend hommage au musicien guinéen Ibrahim Galissa, dit Ibrah, un maître de la kora. Un disque qui mélange des sons acoustiques traditionnels avec des sons plus électroniques, entre tendresse de mélodies et force vitale. Présentation : Didier MELON er MELON