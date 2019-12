Le Monde est un Village : Invitée : Yilian Cañizares , CD : The Legendary Tape Recordings de Walter Gavitt Fergusson sur Auvio

Invitée : Yilian Cañizares Chanteuse et violoniste, Yilian Cañizares est née à La Havane. Elle rejoint Didier Mélon en studio pour présenter son album Erzulie contenant de nombreux paramètres féminins liés notamment aux Orishas. Installée en Suisse, Yilian a certainement de belle réalités humaines et artistiques à partager avec nous CD : The Legendary Tape Recordings de Walter Gavitt Fergusson – Musicien légendaire du Costa Rica et roi du calypso, Walter Gavitt Ferguson, 99 ans, a enregistré artisanalement de nombreuses cassettes dans les années 70, sans en garder de traces. Redécouvertes dans un grenier, les voilà compilées dans cette série dont paraît le second volume Présentation : Didier MELON