Le Monde est un Village : Invité : Philippe Quevauviller / Focus : Papillon sur Auvio

Philippe Quevauviller a rassemblé dans le sextet Bossa Flor des musiciens amoureux de notes bleues, de rythmes brésiliens et de beaux textes. Récemment, des voix féminines ont rejoint la formation pour enregistrer un album : Feminino. Nous l'évoquons, ainsi que toutes les belles aventures et rencontres du musicien autour de La Bossa à Bruxelles Focus CD : Mayo de Papillon - Papillon est un musicien kenyan très original qui crée des instruments et ou les détourne afin qu'ils correspondent à ses attentes artistiques. Le titre de l'album, Mayo, peut se traduire -selon les nombreuses langues utilisées par l'artiste- par cœur, esprit ou vie... De nombreuses compositions sont inspirées par la nature et sa faune kenyane Présentation : Didier MELON