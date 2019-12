Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

CD : Aynaabé de Issa Sow – Avec ce nouvel album, Issa Sow poursuit l’exploration du riche patrimoine musical des bergers peuhls. Dans une ode aux sonorités nomades, accompagné notamment du violoniste Wouter Vandenabeele, il propose le fruit d’une recherche autour des chants pastoraux et d’un collectage auprès des paysans ouest-africains. Prochain concert ce samedi 7 décembre à Bruxelles CD : Sahari d’Aziza Brahim – Artiste sahraouie née dans un camp de réfugiés, Aziza Brahim n’a jamais connu que l’exil. Installée à Barcelone, elle chante les luttes et la détresse de son peuple orphelin. Après plusieurs albums très acoustiques, ce 5e disque Sahari, coproduit avec Amparo Sánchez, comprend des sonorités plus électroniques Présentation : Didier MELON Présentation : Didier MELON