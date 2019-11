Le Monde est un Village : Carte Blanche Jefferson Louvat sur Auvio

Jefferson Louvat est un mandoliniste passionnant et passionné. Très jeune, il a eu envie de laisser éclater les sonorités d’un petit et fascinant instrument à cordes. Il nous parlera de son rapport aux musiques qu’il apprécie lors d’une Carte Blanche, champ de tous les possibles et des envies. Nous avons une heure pour entrer dans la discothèque de Jefferson et en apprécier le contenu. Présentation : Didier MELON