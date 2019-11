Le Monde est un Village : Invité : André Klenes ; Focus CD : Alep-Brest de Fawaz Baker sur Auvio

Invité : André Klenes Pour ce nouveau disque Luz da Lua en duo avec Adrien Brogna à la guitare, le contrebassiste André Klenes nous emmène en voyage autour de ses compositions teintées de jazz, inspirées des musiques classiques et du monde. André sera à notre micro ce soir pour évoquer les genèse et réalité de ce travail précis, libre et certainement passionnant Focus CD : Alep-Brest de Fawaz Baker – Avant d’être oudiste, Fawaz Baker fut architecte ; avant d’enregistrer des disques, il fut directeur du Conservatoire d’Alep en Syrie ; avant de connaître la guerre, il a apprécié la paix ; avant de vivre en exil en France, il s’est enthousiasmé pour les multiples différences et croisements entres musiques orientales et occidentales. Le voici associé à la Scène Nationale de Brest avec l’abyssale envie de manifester ses amours pour La Musique Présentation : Didier MELON