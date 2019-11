Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

Sissoko et Sissoko de Ballake Sissoko et Baba Sissoko – Que de Sissoko dans l’histoire ! Ballake et Baba sont cousins, musiciens et Maliens. Ils sont tous les deux de sacrés virtuoses dans leur domaine : la kora pour Ballaké et les Ngoni et tama pour Baba. Ils ont souhaité réaliser un disque sous leurs deux noms : nous le découvrons avec intérêt La Face Cachée de Wuta Mayi – Direction de la République Démocratique du Congo où nous examinons le disque récent de Wuta Mayi, créateur contemporain qui semble être un trait d’union symbolique entre les Pères de la Rumba et les plus jeunes artistes davantage orientés paroles rappées… Présentation : Didier MELON Présentation : Didier MELON