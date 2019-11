Le Monde est un Village : L I V E Kaméléon à la Brasserie Sauvenière sur Auvio

Attendez-vous à voyager ce jeudi ! Les musiciens de Kaméléon nous emmènent dans leur univers multiculturel et chaleureux. Du Maroc à l’Amérique Latine, du qanun au piano en passant l’oud ou le gembri, Pierre, Selmane, Mateo, Younès et Hadrien alternent avec virtuosité les instruments et les styles musicaux (blues, funk, folk, musique orientale, slam...). Leur premier album sort cette semaine : nous le découvrirons en LIVE sur la scène de la Brasserie Sauvenière à Liège, avec de nouvelles compositions inédites ! Présentation : Didier MELON