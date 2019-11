Le Monde est un Village : Carte Blanche Manuel Hermia sur Auvio

Carte Blanche Manuel Hermia Le Monde est une véritable source d'inspiration pour le souffleur Manuel Hermia. Les musiques de ce monde et ses artistes. Très régulièrement Manuel a des coups de cœur pour des musiciens et ces rencontres débouchent souvent sur des associations passagères et plus permanentes. Nous nous invitons dans sa discothèque ce mercredi et partagerons avec vous une partie de son contenu. Un subtil équilibre entre évidences et inattendu Présentation : Didier MELON