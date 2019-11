Le Monde est un Village : Invité : Othman El Kheloufi sur Auvio

Le chanteur et saxophoniste marocain est connu pour l’originalité de ses compositions. Touche à tout, il s'inspire de la musique traditionnelle marocaine mais aussi du chaâbi, du jazz, du reggae, du blues, … Son disque Zid Zid nous propose un voyage assez particulier. Le fait qu’Othman El Kheloufi soit devenu musicien très tard n’est peut-être pas étranger à ce particularisme. Ecoutez-le ce mardi avant de le retrouver vendredi soir à Bozar dans le cadre de l’événement Moussem Focus : HaitiNola de Lakou Mizik – Lakou Mizik est une réunion particulière de musiciens- troubadours. Ensemble ils sont très forts et, pour réaliser ce disque, ils ont demandé à d’autres artistes de les rejoindre. Avec par exemple Leyla McCalla en invitée, la connexion entre Haïti et La Nouvelle Orléans est une heureuse réussite Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village