Le Monde est un Village : Invité : Roberto Fonseca sur Auvio

Eclectique et brillant, le pianiste cubain présentera son album Yesun au Botanique à Bruxelles ce samedi 23 novembre. Le Monde est un Village suit le parcours de Roberto Fonseca depuis de longues années et tout naturellement Didier Mélon lui a proposé de s’arrêter en studio pour parler de son onctueuse musique mêlant traditions orishas et compositions lumineuses ou chaleureuses. Que son jeu soit rapide ou plus posé, Roberto est l’homme de toutes les situations. Rencontre et extraits de son disque.

Émission Le Monde est un Village