Le Monde est un Village : Invitée : Anne Niepold – Vita Brevis; Focus : Strange de Ateshkan Yuseinov sur Auvio

Invitée : Anne Niepold – Vita Brevis Elle nous l’avait annoncé lors d’un LIVE en direct, il est là : le nouveau disque Vita Brevis. L’accordéoniste diatonique Anne Niepold nous rejoint en studio pour parler de ce premier album réalisé en partie en solo, et en trio avec le contrebassiste Hendrik Vanattenhoven et le batteur Etienne Plumer. Focus : Strange de Ateshkan Yuseinov – Le guitariste bulgare est un artisan de la 6 cordes. Il aime combiner sa touche personnelle de jeu et des influences balkaniques. Son dernier disque contient de belles improvisations et quelques surprises avec le double champion du monde de beat box, SkilleR Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village