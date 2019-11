Le Monde est un Village : Carte Blanche Constanza Guzman sur Auvio

Carte Blanche Constanza Guzman La chanteuse aux racines chiliennes Constanza Guzman est née en Belgique et basée à Bruxelles. Elle y entrera au conservatoire pour étudier le chant jazz, y rencontrera des musiciens, étoffera un répertoire essentiellement dédié au jazz, à la bossa nova et aux musiques sud-américaines. Elle partage des pépites de sa discothèque et comme chaque mercredi il y aura des surprises Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village