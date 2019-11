Le Monde est un Village : Invité : Studio Shap Shap sur Auvio

Invité : Studio Shap Shap Les musiciens de Studio Shap Shap célèbrent à leur façon le Niger et le Sahel. Ils détournent la sonorité des instruments traditionnels et se frottent à l’électro, à la basse et au piano. En concert en Europe, ils seront en studio avec nous pour évoquer leurs nouvelles chansons Festival Peliculatina Du 15 au 24 novembre, en divers lieux de Bruxelles, sera proposée une nouvelle fournée de films originaires d’Amérique Latine. Nous abordons les enjeux de cette édition 2019 du festival Peliculatina avec les organisateurs Focus : Samba Gringo de Bernard Fines – Bernard Fines a vécu au Brésil pendant quelques années et les compositions de son nouveau disque sont tout naturellement teintées de notes brésiliennes Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village