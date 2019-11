Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

Jungle Run de Nubiyan Twist - Le collectif basé à Londres mais originaire de Leeds est passé maître dans la fusion des éléments de soul, de dub, d'électronique ou de styles africains. Ce deuxième album a bénéficié de nombreux invités dont Mulatu Astatke ou Tony Allen Songs from the Bardo de Laurie Anderson, Tenzin Choegyal et Jesse Paris Smith - Des chants qui émergent du silence, des cloches, des voix... composent ce voyage original de 80 minutes mettant en évidence la philosophie tibétaine bouddhiste, constituant un tableau musical et narratif très original publié par le label Smithsonian Folkways Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village