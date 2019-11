Le Monde est un Village : Invités : EKKO Trio sur Auvio

Les trois musiciens d'Ekko bien qu’issus d'univers différents, partagent des visions musicales complémentaires. L'accordéoniste Pablo Golder, le trompettiste Antoine Dawans et le joueur de mandoline Lorcan Fahy seront en studio pour nous présenter les nouveaux titres de l’album 3=1. Tout un programme ! Focus : Do You Love de Otava Yo - Le sextet russe nous soumet un nouveau disque très largement inspiré par des chants traditionnels ruraux, proches de coutumes, de vies quotidiennes. Avec leurs instruments folk et leurs voix inspirées, les musiciens quittent Saint Pétersbourg avec une grande envie de nous épaterµ Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village