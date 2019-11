Le Monde est un Village : Invité : Tuur Florizoone (Tricycle) sur Auvio

Tricycle célèbre 20 ans d’explorations musicales aussi sensibles qu’inclassables… L’accordéoniste Tuur Florizoone nous rejoint pour évoquer sa collaboration avec ses complices de toujours, le bassiste Vincent Noiret et le souffleur Philippe Laloy, et pour présenter Zoom, le 4e disque de ce trio complètement belge, composé d’un Flamand, d’un Wallon et d’un Bruxellois Focus : Sofa de Miramundo - Pour certains artistes, Barcelone is The Place To Be avec son environnement propice à la rencontre de musiciens d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine… C’est dans ce laboratoire de créativité et d’humanité que cinq compères ont enregistré le disque Sofa, une connexion concernant une méditerranée généreuse et partageuse Présentation : Didier Melon

Émission Le Monde est un Village